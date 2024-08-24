Правительство утвердило нормы расходов на погребение военнослужащих

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление "О погребении и похоронном деле", согласно которому устанавливается норма расходов денежных средств на погребение погибших военнослужащих, а также на изготовление и установку им памятников.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что оплата услуг по погребению... производится по фактическим расходам, но в размере не более 51 552 рублей, а при погребении погибших (умерших) в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - не более 70 884 рублей", - говорится в тексте документа.

Также, согласно тексту документа, оплата услуг по погребению не производится в случае, если такие услуги оказаны специализированной службой по вопросам похоронного дела, или в случае выплаты социального пособия на погребение, установленного статьей 10 ФЗ "О погребении и похоронном деле", либо пособия на погребение, предусмотренного п. 21 постановления совета министров - Правительства РФ от 22 сентября 1993

Кроме того, постановлением установлено, что оплата услуг по изготовлению и установке погибшим памятников производится по фактическим расходам, но в размере не более 49 тыс. 511 рублей.

Помимо этого, нормы расходов денежных средств на оплату услуг по погребению погибших, а также услуг по изготовлению и установке им памятников подлежат индексации один раз в год с 1 февраля 2024 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.