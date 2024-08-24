Поиск

Правительство утвердило нормы расходов на погребение военнослужащих

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление "О погребении и похоронном деле", согласно которому устанавливается норма расходов денежных средств на погребение погибших военнослужащих, а также на изготовление и установку им памятников.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что оплата услуг по погребению... производится по фактическим расходам, но в размере не более 51 552 рублей, а при погребении погибших (умерших) в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - не более 70 884 рублей", - говорится в тексте документа.

Также, согласно тексту документа, оплата услуг по погребению не производится в случае, если такие услуги оказаны специализированной службой по вопросам похоронного дела, или в случае выплаты социального пособия на погребение, установленного статьей 10 ФЗ "О погребении и похоронном деле", либо пособия на погребение, предусмотренного п. 21 постановления совета министров - Правительства РФ от 22 сентября 1993

Кроме того, постановлением установлено, что оплата услуг по изготовлению и установке погибшим памятников производится по фактическим расходам, но в размере не более 49 тыс. 511 рублей.

Помимо этого, нормы расходов денежных средств на оплату услуг по погребению погибших, а также услуг по изготовлению и установке им памятников подлежат индексации один раз в год с 1 февраля 2024 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Михаил Мишустин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Падение фрагментов сбитых дронов привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

Конец августа на всей территории России будет теплым

Конец августа на всей территории России будет теплым

Что произошло за день: пятница, 23 августа

На ЕГЭ-2025 по русскому языку нельзя будет ссылаться на комиксы и компьютерные игры

На ЕГЭ-2025 по русскому языку нельзя будет ссылаться на комиксы и компьютерные игры

При захвате заложников в Волгоградской области погибли четверо сотрудников ФСИН

ФСИН уточнила, что при захвате заложников погибли трое сотрудников волгоградской колонии

Снайперы нейтрализовали четверых заключенных, захвативших заложников в ИК-19

ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

ЦБ рекомендовал страховщикам в особом порядке организовать выплаты людям из приграничных областей

Минобрнауки рекомендовано фиксировать экзамен для мигрантов на видео

Двое пострадавших в волгоградской колонии находятся в тяжелом состоянии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });