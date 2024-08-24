Производители малотоннажного СПГ смогут беспошлинно ввозить оборудование до 31 мая 2026 г.

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Отдельные виды оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) будут освобождены от ввозной таможенной пошлины.

Сообщение о соответствующем постановлении правительства РФ №1126 от 22 августа размещено в субботу на сайте кабинета министров.

"Тарифная льгота подразумевает освобождение товаров от ввозной таможенной пошлины. Для ее получения участникам внешнеторговой деятельности будет необходимо подтвердить целевое назначение ввозимого оборудования. Порядок такого подтверждения разработает и утвердит Минэнерго. Также Минэнерго обеспечит выдачу подтверждений участникам внешнеторговой деятельности", - говорится в сообщении.

Решение будет действовать до 31 мая 2026 года, "оно направлено на расширение сети малотоннажных производств СПГ, ускорение темпов газификации регионов, замещение нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом".

Согласно сообщению, постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии, принятого 22 апреля 2024 года.