Пассажиров вынужденно севшего в Якутии Ан-2 доставили в поселок Солнечный

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Люди, находившиеся на борту совершившего вынужденную посадку самолета Ан-2 в Якутии, доставлены в поселок Солнечный, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Около 2:00 мск, в районе поселка Солнечный Усть-Майского района Республики Саха (Якутия) вынужденную посадку в лесном массиве на склоне горы совершил самолет Ан-2, принадлежащий старательской артели "Золото Ыныкчана", - говорится в сообщении.

Самолет выполнял полет в район села Капитоновка, которое входит в состав городского округа Якутск.

По предварительной информации от собственника самолета: на борту Ан-2 летели 14 человек - три члена экипажа и 11 пассажиров. Люди не пострадали, доставлены в поселок Солнечный.

Росавиация классифицировала авиационное событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Саха (Якутского) МТУ Росавиации.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2, вылетевший из поселка Солнечный Усть-Майского района, совершил вынужденную посадку в 5 км от поселка, предварительной причиной стал отказ двигателя. Сообщалось, что на борту находились 11 человек, в том числе восемь пассажиров. Погибших и пострадавших нет.