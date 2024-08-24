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Восстановлено водоснабжение в Старом Осколе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Водоснабжение, нарушенное три дня назад, восстановили в Старом Осколе Белгородской области, сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

Он отметил, что в настоящее время параметры контрольных точек подтверждают полную нормализацию работы системы водоснабжения.

"В ближайшее время горячее водоснабжение будет восстановлено во всём городе за исключением многоквартирных домов микрорайонов Будённого и Ольминского, а также дома 11б микрорайона Макаренко, где "Теплоэнерго" завершает ремонт своих сетей. К вечеру горячее водоснабжение будет запущено и в этих микрорайонах", - сообщил Чесноков.

Как сообщалось, водоснабжение в Старом Осколе было нарушено в минувший четверг из-за аварии. В общей сложности без воды оставались 80 тыс. жителей.

Белгородская область Андрей Чесноков Старый Оскол
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