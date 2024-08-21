Часть Старого Оскола осталась без воды из-за аварии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области из-за коммунальной аварии часть Старого Оскола осталась без водоснабжения, сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.

"В городе внештатное ограничение водоснабжения. В связи с порывом на затворе магистрального водовода отключено холодное и горячее водоснабжение в Юго-Западной и Центральной частях города, районах: Хмелёва, Стройучастка, железнодорожного вокзала, слободы Пушкарская, а также по улицам Прядченко и Мира", - написал он.

Из-за аварии прекращена подача воды в резервуары, питающие эти районы, сейчас в них минимальный уровень воды, поэтому подачу горячей воды там также пришлось остановить, добавил Чесноков.

"В больницах и пунктах временного размещения, попавших под отключение, сформирован запас питьевой и технической воды. В детских садах, находящихся в зоне отключения, завтра будет организована работа только дежурных групп", - сообщил глава округа.

Принимаются заявки для подвоза технической и питьевой воды, добавил он.