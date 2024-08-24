Пожар на складе пластика в Калужской области потушен

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пожар на складе готовых пластиковых изделий, произошедший в субботу в селе Ворсино Калужской области, потушен, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного регионального управления МЧС.

"В результате пожара строение склада, имущество в нем, три бытовки в 3 м уничтожены полностью. Предварительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовление электрооборудования", - сообщил собеседник агентства.

Ущерб, по предварительной оценке, составил 5 млн рублей. Здание не было застраховано.

Площадь пожара составила порядка 370 кв. м.

Ранее сообщалось, что склад пластиковых изделий загорелся в субботу утром.