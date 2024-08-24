Эвакуированные жители курского приграничья получат временные трудовые книжки

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Временные трудовые книжки будут выданы покинувшим приграничные районы Курской области жителям, сообщил в субботу врио губернатора Алексей Смирнов.

"Провел оперативное совещание по ситуации в приграничных районах Курской области. На данный момент решены вопросы размещения вынужденных переселенцев и организации обучения детей. В ближайшее время планируем завершить вопросы по трудоустройству - для этого будут выданы временные трудовые книжки", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что переселенцы начали получать сертификаты на приобретение жилья.

Ранее в субботу сообщалось, что за прошедшие сутки из приграничных районов области эвакуировали свыше 3,2 тыс. человек. В настоящее время в 28 российских регионах развернуто 197 пунктов временного размещения, в которых проживают более 10 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. детей. Непосредственно на территории Курской области развернуто 94 ПВР, в которых размещены порядка 7 тыс. человек, из них около 1,5 тыс. детей.