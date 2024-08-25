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Шесть пострадавших после обстрела Ракитянского района находятся в тяжелом состоянии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шесть пострадавших в результате ночного обстреле Ракитянского района находятся в тяжелом состоянии.

"12 человек мирных жителей ранено, 9 из них госпитализировано, 6 человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Мы на постоянной связи с Министерством здравоохранения РФ. В случае необходимости федеральные центры окажут всю необходимую помощь дополнительно или мы транспортируем наших раненых в московские клиники", - добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщил о пяти погибших и 12 пострадавших, в том числе троих несовершеннолетних, в результате обстрела поселка Ракитное в ночь на воскресенье.

Вячеслав Гладков Ракитное Белгородская область
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