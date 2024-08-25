Михаил Мишустин в понедельник посетит Калугу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге, запланированы встречи с руководителями некоторых российских регионов, сообщает пресс-служба кабмина.

"26 августа в Калуге председатель правительства выступит на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений" на тему "Моя семья-Россия" и встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Кроме того, Мишустин встретится с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспризванных, врио губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым.

Согласно сообщению, в мероприятиях поездки также примут участие министр просвещения Сергей Кравцов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.