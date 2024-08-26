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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Два человека пострадали при атаке FPV-дронов в Белгородской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мужчина и несовершеннолетняя девушка пострадали при атаке двух FPV-дронов на участке дороги Красная Яруга - Вязовое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Красная Яруга - Вязовое два FPV-дрона атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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