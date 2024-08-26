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Мишустин сменил двух заместителей министра просвещения

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин освободил заместителей министра просвещения Татьяну Васильеву и Анастасию Зырянову от занимаемых должностей, новыми замминистра назначены Ольга Колударова и Ирина Шварцман.

Такие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.

В документах сказано, что Васильева и Зырянова освобождены от своих постов по их просьбе.

Как уточнили в пресс-службе министерства, Колударова с 2018 года работала заместителем директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения. В 2022 году была назначена министром образования и науки Донецкой народной республики.

Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, а также подготовку кадров.

Шварцман с 2019 года занимала должность вице-премьера в Калмыкии. В 2021 году назначена директором Департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России. В качестве заместителя министра просвещения она будет заниматься региональным развитием, а также реализацией нацпроекта "Образование".

Минпросвещения Михаил Мишустин
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