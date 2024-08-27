Правительство выделит еще 3,7 млрд рублей на высокоскоростной интернет для школ и избиркомов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит более 3,7 млрд рублей из федерального бюджета на продолжение обеспечения школ, колледжей и избиркомов высокоскоростным и защищенным доступом к интернету, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

Это позволит продолжить обеспечивать доступом к интернету не менее 49,2 тысячи государственных и муниципальных образовательных организаций и избирательных комиссий в регионах, отметили в правительстве

Средства будут направлены в Минцифры. Этому министерству поручено проследить за целевым и эффективным использованием выделенных средств с представлением доклада в правительство до 1 апреля 2025 года.