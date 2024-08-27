В Белгородской области число раненных при обстрелах ВСУ за сутки выросло до 11

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Еще два жителя города Шебекино Белгородской области обратились к медикам с ранениями после обстрела ВСУ в минувший понедельник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрелов города Шебекино ранены шесть мирных жителей, двое из них самостоятельно обратились за медицинской помощью после утреннего обстрела. Из шести пострадавших пятерым оказана амбулаторная помощь, а один госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал он в Telegram.

26 августа в селе Косилово Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел в частный дом. В результате взрыва были ранены три женщины, напомнил губернатор.

"С различными осколочными ранениями они госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - отметил Гладков.

В Краснояружском районе в ЦРБ обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение, добавил губернатор.