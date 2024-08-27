Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

В Белгородской области число раненных при обстрелах ВСУ за сутки выросло до 11

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Еще два жителя города Шебекино Белгородской области обратились к медикам с ранениями после обстрела ВСУ в минувший понедельник, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрелов города Шебекино ранены шесть мирных жителей, двое из них самостоятельно обратились за медицинской помощью после утреннего обстрела. Из шести пострадавших пятерым оказана амбулаторная помощь, а один госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал он в Telegram.

26 августа в селе Косилово Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел в частный дом. В результате взрыва были ранены три женщины, напомнил губернатор.

"С различными осколочными ранениями они госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - отметил Гладков.

В Краснояружском районе в ЦРБ обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Репяховка Шебекино Косилово Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

Почта России сделала бесплатными посылки в Курскую и Белгородскую области

ФСБ возбудила дела всего на семь иностранных журналистов, работавших в Судже

Россия отправила в КНДР 24 орловских рысака

Лес на площади более 375 тыс. гектаров горит в Якутии

Лес на площади более 375 тыс. гектаров горит в Якутии

Мишустин сменил двух заместителей министра просвещения

Что произошло за день: понедельник, 26 августа

Умер второй пострадавший при пожаре на заводе в Стерлитамаке

В Саратове в результате атаки дронов поврежден фасад на трех этажах ЖК

Басманный суд заочно назначил срок бывшему послу Украины в Казахстане Врублевскому

Сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });