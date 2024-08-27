Минобороны РФ заявило об отражении 11 атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные отразили 11 атак штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня Курской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии составили: до 65 человек убитыми и ранеными, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машины.

Минобороны России сообщает, что потери армии Украины за все время боевых действий на курском направлении составили более 6,6 тыс. военнослужащих.

За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Это, в том числе, БМП, БТР, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна РСЗО HIMARS и два миномета, говорится в сводке.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок ЗРК, девять станций РЭБ, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77, сообщает Минобороны России.

Войска РФ нанесли удары по украинским подразделениям в Сумской области и в курском приграничье, заявили в министерстве.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Перше Травня и Эсмань", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, российские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение формированиям 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачья Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость Курской области.

Новость дополняется