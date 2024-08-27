ЦППК с 1 сентября вернет льготный проезд на поездах для студентов и школьников

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания с 1 сентября возобновит льготный проезд для обучающихся, стоимость билета составит 50% от цены разового проездного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

"При оформлении проезда в Подмосковье и ряде других регионов будет доступна скидка на обычные поезда. В Москве льгота также распространится и на экспрессы, в том числе фирменные - с предоставлением мест", - уточняет компания.

Во Владимирской области льготные билеты на пригородные поезда и экспрессы, в том числе с предоставлением мест, смогут оформлять обучающиеся, зарегистрированные на данной территории.

Дошкольники, школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры в Москве получат возможность записывать со скидкой в 50% на социальную карту пригородные абонементы на 30 дней. Во Владимирской области обучающиеся, проживающие на данной территории, смогут записать такие абонементы на индивидуальную транспортную карту.