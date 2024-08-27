Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

ЦППК с 1 сентября вернет льготный проезд на поездах для студентов и школьников

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания с 1 сентября возобновит льготный проезд для обучающихся, стоимость билета составит 50% от цены разового проездного, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

"При оформлении проезда в Подмосковье и ряде других регионов будет доступна скидка на обычные поезда. В Москве льгота также распространится и на экспрессы, в том числе фирменные - с предоставлением мест", - уточняет компания.

Во Владимирской области льготные билеты на пригородные поезда и экспрессы, в том числе с предоставлением мест, смогут оформлять обучающиеся, зарегистрированные на данной территории.

Дошкольники, школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры в Москве получат возможность записывать со скидкой в 50% на социальную карту пригородные абонементы на 30 дней. Во Владимирской области обучающиеся, проживающие на данной территории, смогут записать такие абонементы на индивидуальную транспортную карту.

Подмосковье ЦППК Москва Владимирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о растрате

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Россия и Китай обсуждают проект договора о неприменении первыми ядерного оружия

Глава МАГАТЭ завершил осмотр Курской АЭС

Власти Курчатова намерены усилить меры безопасности из-за атак ВСУ

Власти Курчатова намерены усилить меры безопасности из-за атак ВСУ
Задержание Павла Дурова во Франции

Песков ждет серьезных доказательств предъявленных Дурову обвинений

Гладков назвал обстановку в Белгородской области сложной, но контролируемой

Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 млрд рублей

Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });