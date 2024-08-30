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ЦИК 2 сентября обсудит видеонаблюдение на выборах в отдельных регионах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком на заседании 2 сентября рассмотрит вопрос об особенностях видеонаблюдения на территориях некоторых регионов на сентябрьских выборах, следует из повестки заседания, опубликованной на сайте ЦИК.

"Об особенностях применения средств видеонаблюдения на территориях отдельных субъектов РФ", - говорится в повестке.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос: "О внесении изменения в постановление ЦИК РФ от 14 августа 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению избирательных прав граждан на территориях отдельных субъектов РФ".

Ранее в ЦИК сообщили, что на сентябрьских выборах в Брянской области в целях безопасности избирателей предлагается минимизировать раздачу паролей для входа в систему видеонаблюдения.

Член ЦИК Николай Левичев на заседании 28 августа отметил, что на приграничных территориях, в первую очередь в тех регионах, где введен режим контртеррористической операции (КТО), "возникло много сложных моментов для того, чтобы реализовать избирательное право граждан с максимально возможной безопасностью, с минимизацией рисков, связанных с организацией выборов".

Председатель ЦИК Элла Памфилова в тот же день сообщила, что комиссия в ближайшее время рассмотрит и подготовит особенности применения видеонаблюдения на сентябрьских выборах в некоторых приграничных регионах.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил 28 августа, что "мы уже имеем примеры в других субъектах, когда враг использует наши технологии в качестве разведывательных технологий для того, чтобы наносить удары по чувствительным для нас объектам".

Николай Булаев ЦИК Элла Памфилова Николай Левичев Брянская область
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