Лес на площади более 375 тыс. гектаров горит в Якутии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На территории Якутии зафиксировано 30 природных пожаров на площади свыше 375 тыс. га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Верхневилюйского, Верхоянского, Абыйского, Олекминского и Вилюйского районов (...). Задымленность в населенных пунктах региона не наблюдается", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по Якутии Павла Гарина.

За сутки ликвидировано 14 пожаров на площади около 17,7 тыс. га, локализовано 10 на площади свыше 155,8 тыс. га. На тушение привлекалось 876 человек и 75 единиц техники.

По данным ведомства, три природных пожара действуют недалеко от населенных пунктов. Так, в 8,1 км от cела Миляке Сунтарского района горит лес на площади 2,28 тыс. га. В Кобяйском районе в 7,5 км cела Кобяй пожар локализован на площади 5 га. В Верхневилюйском районе на расстоянии 9,3 км от села Оргет действует пожар площадью 115 га.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.