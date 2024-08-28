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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Принципы отбора в программу поддержки вузов "Приоритет-2030" скорректируют

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минобрнауки и Минпромторг изменят условия вхождения в программу поддержки вузов "Приоритет-2030", сообщил заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский на форуме "Технопром-2024".

"По программе "Приоритет-2030" достигли договоренности с Минпромторгом, что совместно скорректируем некоторые принципы отбора, критерии, подходы. Но и сделаем фокусировку тех инструментов, которые действительно достаточно хорошо себя зарекомендовали", - сказал он.

По его словам, в Минобрнауки не хотели бы, чтобы создавалось впечатление о том, что если стоит задача по обеспечению технологического суверенитета, то власти "заставят или попросят всех исследователей срочно идти заниматься прикладными исследованиями или становиться технологами".

"Для нас критически важно, чтобы взаимодействие между участниками научно-технологического развития, между исследователями, между инженерами-технологами, между предпринимателями и управленцами выстраивалось бы в партнерском духе", - добавил Секиринский.

Минобрнауки Минпромторг Денис Секиринский
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