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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

"Ласточки" между Курском, Белгородом и Москвой продолжат курсировать сдвоенными составами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки поезда "Ласточка" между Курском, Белгородом и Москвой ежедневно будут следовать по маршрутам 10-вагонным составом вместо 5-вагонного, сообщили в РЖД.

В телеграм-канале компании уточняется, что поезда № 719/720, 741/742, 743/744 сообщением Москва - Белгород будут отправляться из Москвы с 31 августа по 29 сентября, из Белгорода с 1 по 30 сентября.

Поезд № 715/716 Москва - Курск будет отправляться в обоих направлениях с 1 по 30 сентября.

РЖД Ласточка Москва Белгород Курск
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