РФ запретила въезд еще 92 гражданам США

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия включила в список лиц, которым запрещен въезд в страну, еще 92 американских граждан, в их числе руководители силовых ведомств, компаний ВПК и журналисты, сообщили в среду в МИД РФ.

"В порядке реакции на проводимый администрацией Дж. Байдена русофобский курс с декларируемой целью "нанести Москве стратегическое поражение", составной частью которого стали "ковровые" санкции в отношении российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры, журналистов и медийных структур, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 92 граждан США", - говорится в опубликованном заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади сообщили, что помимо руководителей и чиновников различного звена силовых ведомств и спецслужб, глав компаний ВПК и финансовых институтов, в "стоп-лист" включены сотрудники редакций и репортеры "ведущих изданий либерал-глобалистского толка".

В частности, в список включены журналисты The Wall Street Journal, The New York Times и The Washington Post.

Практика расширения списка будет продолжена, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.