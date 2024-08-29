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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

В трех аэропортах Сибири из-за тумана задерживаются рейсы ряда авиакомпаний

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В аэропортах Новосибирска, Новокузнецка и Омска объявлены задержки рейсов ряда авиакомпаний в связи с туманом, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в четверг.

"Сегодня в аэропортах Новосибирска, Новокузнецка и Омска по причине неблагоприятных условий (туман) и позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки авиарейсов авиакомпаний "Аэрофлот" , "Смартавиа", "Победа", "Россия", "Сибирь", "Уральские авиалинии" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы задержаны в Москву и Санкт-Петербург, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Якутска, Благовещенска, Магадана, Владивостока, Певека, Норильска, Омска и Новокузнецка.

В связи с этим новосибирской, новокузнецкой и омской транспортными прокуратурами организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения перевозчиками законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Новосибирск Новокузнецк Омск аэропорты
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