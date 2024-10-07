Глава Минпромторга предложил обсудить возможность полного запрета оборота вейпов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним в России не работает полноценно, что приводит к широкому распространению употребления вейпов среди подростков, одним из вариантов могло бы стать введение полного запрета на оборот этого вида продукции по примеру некоторых стран ЕАЭС, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме "Биопром".

"Все-таки надо разделять те сферы, где нужно воспитывать ответственное отношение и пропагандировать человеку, что он должен пойти (в медучреждение - ИФ), что это его здоровье, это ему полезно. И с другой стороны, запреты и ограничения тоже вещь хорошая. Я как папа троих детей все переживаю за курение вейпов и вот этого всего, что крайне распространено в школах и много где еще", - поделился министр.

"Некоторые страны Евразийского союза, в том числе, уже полностью запретили в принципе импорт, производство, реализацию и здесь тоже можно было бы посмотреть на эту практику. Мне кажется, с точки зрения последствий для некоторых типов заболеваний это было бы хорошо", - добавил Алиханов.

Он отметил, что действующий в стране запрет на продажу несовершеннолетним вейпов фактически не работает: "Конечно, нельзя (продавать - ИФ), но ведь запреты не работают, и очевидно, что у нас просто эпидемия вейпзависимости у детей. Стоит ли апеллировать исключительно к воспитательному аспекту работы с детьми? Не уверен в этом".

Присутствовавший на сессии глава Минздрава Михаил Мурашко заметил, что сейчас в готовится ряд изменений в нормативные акты в этой части, в целом согласившись с целесообразностью "определенного типа ограничений".

Летом 2024 года Киргизия запретила ввоз и распространение в стране электронных сигарет с никотинсодержащими жидкостями. Еще ранее аналогичное решение принял Казахстан. Весной 2024 года законопроект о запрете оборота вейпов был внесен в Госдуму, пока он находится на доработке.