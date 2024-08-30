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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 23:14

Средства ПВО за ночь сбили 18 БПЛА над регионами РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ночь на пятницу средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА над Брянской, Калужской, Белгородской областями и республикой Крым.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре - над Калужской областью, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее об уничтожении 11 беспилотных летательных аппаратов ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Крым Белгородская область Брянская область Калужская область
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