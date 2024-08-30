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Сменился руководитель Росжелдора

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Александр Сахаров из ОАО "РЖД" назначен руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) вместо Алексея Дружинина, сказано в распоряжении правительства от 30 августа №2371-р.

"Алексей Дружинин освобожден от этой должности по его просьбе", - говорится в документе.

Он возглавлял Росжелдор с января 2022 года.

Сахаров в 2001-2011 годах работал на различных должностях в Южно-Уральской железной дороге в Казахстане, в 2011-2017 годах - в Южно-Уральской дирекции управления движением РЖД в Челябинске. С 2017 года он перешел на работу в Центральную дирекцию управления движением РЖД в Москве. В 2021 году он стал заместителем начальника департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" в РЖД.

Росжелдор был создан 9 марта 2004 года по указу президента на базе упраздненного Министерства путей сообщения России. Агентство осуществляет правоприменительные функции, функции по оказанию госуслуг и управлению имуществом в сфере ж/д транспорта. Росжелдор выступает в качестве железнодорожной администрации России по выполнению обязательств, вытекающих из международных договоров, в части выполнения функций по реализации госполитики, оказанию госуслуг и управлению государственным имуществом.

Росжелдор осуществляет полномочия акционера АО "Улан-Баторская железная дорога".

РЖД Росжелдор Алексей Дружинин Александр Сахаров
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