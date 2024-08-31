Лавров возглавит делегацию РФ на 79-й сессии Генассамблеи ООН

Сергей Лавров Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В состав делегации вошли: замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.