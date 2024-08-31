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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Пожар в ТЦ в башкирском Салавате потушили

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Салавате (Башкирия), сообщает региональное управление МЧС в субботу.

Пожар в ТЦ на улице Уфимская произошел на складе на первом этаже. Огонь быстро распространился на второй этаж и кровлю. Пожар был локализован на площади 2500 кв. м. В здании частично обрушилась кровля. В тушении было задействовано 40 специалистов и 14 единиц техники. Также был привлечен пожарно-спасательный вертолет. Из здания эвакуировали 80 человек, в том числе 12 детей.

Пострадавших нет.

Роспотребнадзор выявил в пробах атмосферного воздуха превышение ПДК по содержанию азота диоксида, углерода оксида, этенилбензола.

Проверку по факту пожара проводит прокуратура.

Башкортостан Салават
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