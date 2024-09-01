БПЛА уничтожены в четырех районах Калужской области, а также на окраине Калуги

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении минувшей ночью дронов в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги.

"БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах. Так же БПЛА были уничтожены на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы", - написал глава региона в своем телеграм-канале.