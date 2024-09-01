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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Вышка сотовой связи повреждена после атаки БПЛА в Калужской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о повреждениях после ночной атаки ВСУ на регион.

"Один из БПЛА, подавленный системами РЭБ сегодня ночью, зацепился за вышку сотовой связи рядом с одним из населенных пунктов в Тарусском районе. Есть незначительные повреждения вышки. Работает оперативная группа", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 российскими регионами. В частности, над Калужской областью нейтрализовано пять дронов.

Калужская область Владислав Шапша
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