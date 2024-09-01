Локализовано возгорание после атаки дронов на Конаково Тверской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на Конаковский городской округ начался пожар, он локализован, сообщается в телеграм-канале правительства Тверской области.

"Губернатор Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания в результате атаки БПЛА на Конаковский округ Тверской области. В общей сложности в районе Конаково системой ПВО сбиты 5 беспилотников. Пострадавших нет. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.