Возгорание на месте атаки БПЛА в Тверской области ликвидировано

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание на месте атаки БПЛА в Конаковском округе Тверской области полностью ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального правительства в воскресенье.

"Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме. Пострадавших нет. Спецслужбы продолжают работу на месте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти сбитых беспилотниках в районе Конаково, в результате которого произошло возгорание. Позже губернатор Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания.