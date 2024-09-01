Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи возобновилось
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в направлении Крымского полуострова в воскресенье днем после временного перекрытия, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту в направлении Керчи восстановлено", - говорится в сообщении.
Между сообщениями о приостановке движения и его возобновлении прошло 15 минут.
В направлении Краснодарского края движение по-прежнему осуществляется в штатном режиме.
Причины остановки движения в одном направлении не назывались.