Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи возобновилось

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта в направлении Крымского полуострова в воскресенье днем после временного перекрытия, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту в направлении Керчи восстановлено", - говорится в сообщении.

Между сообщениями о приостановке движения и его возобновлении прошло 15 минут.

В направлении Краснодарского края движение по-прежнему осуществляется в штатном режиме.

Причины остановки движения в одном направлении не назывались.