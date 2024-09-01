В очереди на Крымский мост со стороны Кубани после его перекрытия стоят 800 машин

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Очередь перед досмотровым пунктом на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 800 машин после временной остановки движения, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Двумя часами ранее в этой очереди стояли 560 машин, на 16:00 данные не публиковались в связи с остановкой движения.

В очереди со стороны Керчи к 17:00 досмотра ждут 100 транспортных средств.