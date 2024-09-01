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Маркировка семи новых товарных групп стартовала в РФ 1 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цифровая маркировка семи новых товарных категорий - консервированной продукции, растительных масел, безалкогольного пива, кормов для животных, ветпрепаратов, велосипедов и технических средств реабилитации (ТСР) - начинает поэтапно вводиться в России с 1 сентября.

Как говорится в сообщении Минпромторга, участники оборота этих товаров с 1 сентября должны быть зарегистрированы в государственной информационной системе маркировки товаров.

Кроме того, с этой даты производителям и импортерам велосипедов (в том числе с установленным вспомогательным двигателем) и велосипедных рам необходимо будет маркировать товары и передавать в информационную систему маркировки сведения об их вводе в оборот.

Далее с 1 октября коды маркировки необходимо будет наносить на растительные масла в стеклянной или полимерной упаковке, безалкогольное пиво, сухие корма для животных, ветпрепараты и ТСР, с 1 декабря - на консервы с рыбой или морепродуктами.

В Минпромторге напомнили, что помимо семи новых товарных групп, для которых обязательные требования вступят в силу с 1 сентября, сейчас в РФ проходят 14 пилотных проектов в различных отраслях. К настоящему времени маркировка введена в 17 товарных группах.

Минпромторг РФ
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