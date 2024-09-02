Путин заявил, что военные сделают все для восстановления нормальной жизни в приграничье

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия, ее вооруженные силы сделают все для восстановления нормальной жизни в Курской, Брянской и Белгородской областях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей восстановилась", - сказал Путин в ходе общения со школьниками в понедельник в Кызыле.

Президент также отметил роль жителей Тывы в специальной военной операции. "Около 10 тыс. жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальной военной операции", - сказал Путин.