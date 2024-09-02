Лавров констатировал, что Вашингтон активно наращивает присутствие в Юго-Восточной Азии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - США активно наращивают свое присутствие в Юго-Восточной Азии, завозят на Филиппины запрещенные ранее ДРСМД ракеты средней и меньшей дальности, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда стали активно развиваться интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии и к ним стали подключаться партнеры из других частей континента, из других регионов, в центре этих процессов была АСЕАН. И они сформировали вокруг себя целую сеть кооперативных структур, начиная с асеановского форума по безопасности, встреч министров обороны АСЕАН, министров обороны стран-партнеров и, конечно же, ВАС (Восточноазиатский саммит, - "ИФ")", - сказал он, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"И в этих рамках все присоединялись к принципам, которые заключаются в Балийском договоре, в соответствии с которым была создана АСЕАН", - добавил министр.

Лавров отметил, что эти принципы заключались в том, что ассоциация с партнерами работает на основе консенсуса, на основе открытости, инклюзивности через достижение баланса интересов.

"США сейчас активизировали свои действия в Азии, прежде всего в ЮВА, Восточной, Северной Азии, но они действуют иначе, чем мы: они не уважают те правила, которые были созданы асеановцами. (...) Они хотят АСЕАН расколоть", - подчеркнул Лавров.

По его словам, "делалось это всё с прицелом на сдерживание Китая".

В связи с этим, продолжил министр, был введен термин "индотихоокеанская стратегия", "означающая, что США создают небольшие клубы по интересам". В качестве примера Лавров назвал AUKUS и QUAD, в который, по его словам, США "активно вовлекают наших индийских друзей". При этом он подчеркнул, что Индия старается избегать участия в тех мероприятиях QUAD, которые заведомо носят провокационный характер.

"Создается индотихоокеанская четверка - Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Пытаются создать подобие QUAD, где вместо Индии будут Филиппины. На Филиппины завозят запрещенные ранее наземные системы ракет меньшей и средней дальности. Так же, как в Европе, в Дании они уже появились. И вот на Филиппинах", - подчеркнул российский министр.

"Они хотят диктовать. (...) Вот недавно (советник президента США по нацбезопасности Джейк) Салливан был в Пекине, проводил переговоры с главой МИД КНР Ван И, и он там публично озвучивал заклинания, что США за политику одного Китая", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Салливан не сказал, что у западной позиции есть вторая часть: "они всегда неизбежно, когда в своем кругу публично без китайских представителей, они все время добавляют, - да, мы привержены политике одного Китая, но статус-кво не троньте. А статус-кво по сути это независимое государство. Поэтому надо работать".

"Мы будем продвигать концепцию большого евразийского партнерства, есть кирпичики, из которых этот фундамент строится в торгово-экономической, логистической, транспортной сфере, и этот фундамент вполне может послужить надежной опорой для системы евразийской безопасности. Процесс небыстрый, но он идет", - сказал Лавров.