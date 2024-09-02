ФСБ задержала жителя Керчи, собиравшего данные о ПВО РФ для спецслужб Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ задержала жителя Керчи, инициативно установившего контакт со спецслужбами Украины и собиравшего для них данные о средствах российской ПВО, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель города Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации", - заявили в ЦОС в понедельник.

Там уточнили, что возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

"Санкция названной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - указали в ЦОС.

У задержанного изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, "полностью изобличающую его преступную деятельность", пояснили в ФСБ.

На видео, распространенном ЦОС, задержанный рассказал, что нашел украинских "диверсантов " в Telegram.

"В сентябре прошлого года, 23-го, вышел на телеграм-канал партизанского движения и связался с координатором. Они занимались диверсионными методами в отношении ВС РФ. Я заснял местонахождение ПВО, нашел координаты и скинул этому человеку - координатору этого партизанского движения. После этого меня задержали правоохранительные органы РФ", - рассказал фигурант.