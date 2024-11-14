ФСБ задержала россиянина, передававшего Киеву данные об оборонном предприятии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданина РФ, который по заданию украинской военной разведки собирал и передавал информацию о работе одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа (ЦФО).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении подозреваемым инициативного контакта посредством интернет-мессенджера с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

По данным ФСБ, за денежное вознаграждение злоумышленник собирал и передавал сведения, фото- и видеоматериалы о производственной деятельности одного из оборонных предприятий ЦФО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ не раскрыла личность задержанного.