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Замглавы Росморречфлота Тузинкевича освобожден от должности по его просьбе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Евгения Тузинкевича от занимаемой должности по его просьбе.

Соответствующее распоряжение правительства от 2 сентября N2402-р опубликовано на официальном сайте размещения правовых актов.

Тузинкевич занимал этот пост с июля прошлого года, перед этим он возглавлял ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря", а ранее был капитаном морского порта Новороссийск.

Михаил Мишустин Росморречфлот Евгений Тузинкевич
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