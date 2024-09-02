Замглавы Росморречфлота Тузинкевича освобожден от должности по его просьбе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Евгения Тузинкевича от занимаемой должности по его просьбе.

Соответствующее распоряжение правительства от 2 сентября N2402-р опубликовано на официальном сайте размещения правовых актов.

Тузинкевич занимал этот пост с июля прошлого года, перед этим он возглавлял ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря", а ранее был капитаном морского порта Новороссийск.