В России стартовал первый этап всероссийской олимпиады школьников

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Новый цикл всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года начался в РФ, первый этап пройдет в сентябре и октябре, в ней смогут принять участие школьники 5-11-х классов из всех регионов РФ, сообщили в Минпросвещения РФ.

Как уточнили в министерстве, многие ученики участвуют в олимпиаде сразу по нескольким предметам. Так, в прошлом учебном году в школьном этапе олимпиады приняло участие около 7 млн человек, а количество участий составило почти 20 млн. Ученики 7-11-х классов, успешно выступившие на школьном этапе и набравшие необходимое количество баллов, пройдут на следующий (муниципальный) этап.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.

