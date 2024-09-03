В перечень всероссийских олимпиад для школьников включили "Труд"

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В перечень предметов, по которым в России проводятся всероссийские олимпиады школьников, с этого учебного года включен предмет "Труд".

Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Олимпиада проводится по профилям: "Культура дома, дизайн и технология", "Техника, технология и техническое творчество", "Информационная безопасность" и "Робототехника", - говорится в приказе.

Прошлой версией документа устанавливалось, что в 2022/23 и 2023/24 учебных годах проводилась всероссийская олимпиада школьников по предмету "Технология" по профилям: "Техника, технология и техническое творчество", "Культура дома, дизайн и технология", "Информационная безопасность", "Робототехника".