МИД РФ обвинил Киев в желании вывести украинских военных из-под юрисдикции международного правосудия

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила руководство Украины в стремлении предоставить украинским военным карт-бланш на совершение преступлений и вывести их из-под юрисдикции международного правосудия.

Ранее Украина ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления.

"Сделанное Украиной заявление при ратификации Римского статута наглядно демонстрирует истинное отношение киевских властей к международным гуманитарному праву и юстиции. По сути, они хотят вывести из-под юрисдикции даже этого, максимально лояльного им суда, своих граждан, но при этом сохранить возможность уголовного преследования в Гааге граждан других стран по сфабрикованным самим Киевом обвинениям. Такой шаг нельзя расценивать иначе, как нескрываемое намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.