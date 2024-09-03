РФПИ и оператор крупнейшего месторождения угля в Монголии инвестируют в строительство ТЭЦ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций и компания "Хотгор Шанага" (владеет и управляет крупнейшим угольным месторождением на территории Монголии) договорились о совместных инвестициях в проект строительства первой угольной электростанции в аймаке Увс, сообщил РФПИ.

Подписание соответствующего соглашения состоялось в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Монголию.

Проектная мощность ТЭЦ составляет 120 МВт. Ориентировочная стоимость строительства объекта - до 20 млрд рублей. Сейчас Монголия частично закупает электроэнергию в России и Китае, проект строительства угольной электростанции направлен на сокращение энергодефицита с опорой на собственные мощности, говорится в сообщении.

Помимо инвестиций в проект строительства ТЭЦ партнеры рассмотрят другие инвестиционные возможности для реализации проектов на территории Монголии, отмечает РФПИ.

"Монголия демонстрирует высокие темпы экономического роста, для поддержания которых необходимы достаточные энергетические мощности. Увеличение потребления электроэнергии со стороны предприятий и жителей страны требует диверсификации источников и привлечения соответствующих инвестиций", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что создание новых объектов генерации создаст синергетический эффект для добывающей отрасли, строительства инфраструктуры и других сегментов экономики страны.