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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Захарова заявила, что администрации Тайваня не следует делать заявления от имени Пекина

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Москва советует главе тайваньской администрации Лай Циндэ конструктивно отнестись к предложениям руководства КНР о мирной унификации, а не говорить о возможности предъявления Китаем территориальных претензий к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рекомендовали бы ему (Лай Циндэ - ИФ) поплотнее заняться экономическими проблемами острова, конструктивно отнестись к предложениям руководства КНР о мирной унификации с материковым Китаем. Уверены, что такую же позицию занимают наши друзья в Пекине", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник.

Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова Лай Циндэ, который ранее заявил, что проблема Тайваня для КНР не связана с территориальной целостностью, иначе Китаю следовало бы вернуть земли, переданные Российской империи в рамках Айгунского договора в XIX веке.

Захарова подчеркнула, что взаимный отказ от любых территориальных претензий между Россией и КНР зафиксирован в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, а "последняя точка в пограничном урегулировании была поставлена Москвой и Пекином подписанием 14 октября 2004 года и последующей ратификацией Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части".

"Эта позиция подтверждена и в ряде других совместных документов, принятых Китаем и Россией на высоком и высшем уровнях", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия "последовательно придерживается принципа одного Китая" и рассматривает правительство КНР как единственное законное правительство КНР, в связи с чем не считает Лай Циндэ правомочным делать какие-либо заявления от имени Пекина, и считает, что его заявления "не принесут ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня".

КНР Мария Захарова Китай Тайвань Пекин МИД
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