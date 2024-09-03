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Глава "Росатома" заявил, что Монголии нужна малая АЭС на 220-330 МВт

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Монголия нуждается в малой модульной АЭС на 220-330 МВт, сказал в комментарии телеканалу "Россия-24" глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Весной на "Атомэкспо" в Сочи была подписана дорожная карта создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. Именно такая мощность - от 220 до 330 МВт - потребна монгольской стороне в новой столице, которая называется Новый Хархорум. Технический облик проекта мы практически утвердили", - рассказал он.

По словам Лихачева, ключевым вопросом являются кадры. "И наши монгольские друзья, конечно же, рассматривают возможность того, что, может быть, эксплуатирующей организацией на первом этапе даже будет российская организация", - отметил Лихачев.

В декабре прошлого года сообщалось, что Rusatom Energy Projects (структура ГК "Росатом") и монгольская "Mon-Atom" рассматривают возможность строительства в Монголии АЭС малой мощности. А до того "Росатом" уже подписывал с Комиссией по ядерной энергии Монголии меморандум о сотрудничестве в области мирного атома и разработки проекта Центра ядерной науки и технологий в Монголии.

Также интерес к сотрудничеству с "Росатомом" в реализации энергетических проектов в области атомной, ветро- и гидроэнергетики проявляла еще одна монгольская компания - Dayan Deerkh Energy.

Алексей Лихачев АЭС Росатом Монголия
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