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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

РФ и Монголия договорились о сотрудничестве в борьбе с чумой

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и Минздрав Монголии подписали Соглашение о сотрудничестве в борьбе с чумой, сообщили в пресс-службе ведомства.

"3 сентября в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Монголию руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Монголии Т. Мунхсайхан подписали Соглашение о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме", - заявили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что соглашение предусматривает регулярный обмен информацией об эпидемиологической ситуации, проведение учений и курсов повышения квалификации для монгольских специалистов, а также научно-исследовательские работы в сопредельных природных очагах чумы на территории Монголии.

Анна Попова Роспотребнадзор Монголия
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