В Гидрометцентре отметили, что на европейской части России сохраняется лето

В азиатскую часть страны пришла осень, констатировал Роман Вильфанд

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Летняя погода сохраняется в регионах европейской части России, а в регионах азиатской части страны наступила осень, в отдельных районах ожидаются заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории лето продолжается повсеместно, а вот на азиатской части страны этого никак сказать нельзя. Причем тут нет холодной погоды, температурный фон около нормы, но нормы сентябрьские совершенно другие. Тут уже явные признаки осени", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что устойчиво теплая погода прогнозируется в ближайшие дни в регионах северо-запада европейской России. Так, в Архангельской области с 5 по 7 сентября температура будет на 7-8 градусов выше нормы (+23...+25 градусов), в Мурманской области с 4 по 8 сентября ожидается температура на 6-9 градусов выше нормы (от +20 до +23 градусов). В Карелии температура на 5-9 градусов превысит норму, будет от плюс 22 до плюс 27 градусов.

В Санкт-Петербурге 4-5 сентября температура будет на 7 градусов выше нормы и будет в диапазоне +25...+27 градусов. В Калининградской области со среды до воскресенья - +26...+30 градусов, что на 6-8 градусов выше нормы.

"На юге европейской России погода постепенно приходит к комфортной. Еще сегодня она выше 30 градусов, то с завтрашнего дня постепенное понижение температуры. В Краснодарском крае, в Ростовской области завтра еще +27...+31, а уже 5 сентября +25...+30, а 6 сентября +24...+29. Это комфортная погода", - сказал Вильфанд.

В регионах азиатской части страны температурный режим установился на уровне нормы. Так, уточнил Вильфанд, на юге Сибири в Омской области температура +6...+11 ночью, днем +11...+16. В Новосибирской области +5...+10 ночью, а днем +12...+17. "Да, конечно, это не холодно, но все-таки уже не лето", - отметил собеседник агентства.

В Хакасии, где, как напомнил Вильфанд, были "совсем недавно температуры за +30 градусов", уже +15...+20 днем.

В ряде регионов, по его словам, прогнозируются заморозки. Так, в Туве ночные температуры могут опускаться до -2 градусов, в целом в Туве температура будет от +3...+8, днем +17...+22 градуса. В Иркутской области в отдельных районах ожидаются заморозки до -3 градусов, в целом в регионе температура ночью +3...+8, днем +13...+18 градусов.

"В общем, на юге Сибири и Дальнего Востока уже заморозки. Уже ждать +25...+30 градусов не приходится", - сказал Вильфанд.

Заморозки также прогнозируются на Урале в Пермском крае температуры будут опускаться до -2 градусов, в Башкортостане 5-6 сентября прогнозируются заморозки до -1, в Оренбургской области температура будет опускаться до нуля.

"В Приволжском федеральном округе тоже температуры невысокие, около +20 градусов - +16...+21 градус", - уточнил Вильфанд.