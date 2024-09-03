В МИД РФ поддержали Венесуэлу в требовании от США вернуть самолет Мадуро

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ осудили конфискацию Соединенными Штатами Америки венесуэльского президентского борта, который находился на сервисном обслуживании в Доминиканской Республике.

"Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства. Солидарны с ними и в их решимости и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Накануне западные СМИ сообщили, что власти США конфисковали в Доминиканской Республике самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который несколько месяцев находился на доминиканской территории. Самолет уже доставили во Флориду. Телеканал указывал, что американская сторона арестовала воздушное судно, так как считает, что его в свое время купили в обход американских санкций.

Захарова заявила в связи с этим, что "в который раз продемонстрировано полное пренебрежение международно-правовыми нормами и с опорой на "право сильного" послан очередной сигнал, что США в их понимании могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства".

Она напомнила, что это не первый авиалайнер, который Вашингтон забирает у Каракаса: "В начале этого года был конфискован венесуэльский транспортный самолет, задержанный по американской указке в Аргентине".