CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

Николас Мадуро Фото: Carolina Cabral/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, авиалайнер, который оценивается примерно в $13 млн и считается "бортом номер один" Венесуэлы, в течение нескольких месяцев находился на доминиканской территории.

Отмечается, что в настоящее время самолет уже доставили во Флориду.

В данной операции участвовали представители ряда ведомств США, в том числе Минюста. Они сотрудничали с доминиканской стороной, которая в свою очередь уведомила Венесуэлу об аресте самолета.

Телеканал указывает, что американская сторона арестовала воздушное судно, так как считает, что его в свое время купили в обход санкций США.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты.

Американское правительство признало Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов.

Ранее американские и европейские законодатели выступили с совместным заявлением, в котором пообещали привлечь Мадуро к ответственности за отказ сложить полномочия.