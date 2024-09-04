Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Предпосылок к тому, что степень вовлеченности США в украинский конфликт перестанет расти, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Степень вовлеченности США в конфликт вокруг Украины постоянно повышается, и каких-то оснований предполагать, что она упрется в какой-то предел и дальше не станет, сейчас нет", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, станет ли потенциальное решение Вашингтона разрешить наносить удары американским оружием по российской территории точкой невозврата в отношениях с США, Песков сказал: "Вы имеете в виду решение наносить удары вглубь территории России, потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной, а Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт".