Вице-премьер Патрушев возглавил правкомиссию в сфере АПК, рыболовства и развития села

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председателем правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий утвержден вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Соответствующее распоряжение подписано 3 сентября 2024 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Патрушев сменил на этом посту Викторию Абрамченко, занимавшую должность вице-премьера в прежнем составе правительства.

Заместителем председателя комиссии утверждена министр сельского хозяйства Оксана Лут.

В состав комиссии включены аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, замминистра здравоохранения РФ Наталья Хорова, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Комиссия была образована постановлением правительства от 22 декабря 2023 года. Этим же документом были упразднены две правкомиссии – по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, а также по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

В правительстве РФ уже действовала единая комиссия по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Но после заседания президиума Госсовета, которое состоялось 19 октября 2015 года и на котором обсуждались вопросы развития рыбного комплекса, было принято решение о создании отдельной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса действовала до конца 2015 года. В 2016 году была создана комиссия по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий.

Теперь вопросы развития АПК и рыбохозяйственного комплекса вновь в ведении единой правкомиссии.